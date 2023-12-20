RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские воины уничтожили два "Шахеда" в Сумской области

Архивное фото: Украинские воины уничтожили два "Шахеда" в Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы противовоздушной обороны сегодня вечером, 20 декабря, уничтожили два "Шахеда" в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что в небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед".

"Спасибо нашим защитникам неба", - пишет областная военная администрация.

Также там уточнили, что ПВО продолжает работу.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Украине с помощью иранских дронов-камикадзе "Шахед". Они постоянно запускают их в темное время суток, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Сегодня вечером россияне запустили ударные дроны по Украине.

Под угрозой южные и восточные области. По информации военных, несколько групп беспилотников врага атакуют с юга. Они направляются из Херсонской области в сторону Кривого Рога.

В то же время, как отмечают Воздушные силы, несколько групп дронов летят из Курской области в направлении Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьПВОВойна в Украине