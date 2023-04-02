ВСУ отбили более 70 атак на четырех направлениях и уничтожили РСЗО россиян, - Генштаб

"За прошедшие сутки благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отбито более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - отметили. в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Бронивы Черниговской области, Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье и Сосновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Дворичная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы потерпели Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль, военнослужащие Сил обороны отразили более 25 вражеских атак. Также за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащими Сил обороны было отбито более 20 вражеских атак. В то же время враг обстрелял Степное, Авдеевку, Орловку, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Пречистовку.

На Шахтерском направлении враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них Ольговское, Полтавка, Святопетровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новояковловка Запорожской области, а также Крещеновка, Новоалександровка, Томарино, Тягинка, Токаревка, Приднепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.