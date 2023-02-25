Украинские воины отбили около 70 атак на пяти направлениях и уничтожили вертолет россиян, - Генштаб

Основные усилия РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"В минувшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях", - указали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Лемищине, Александровка, Старица, Волчанск. Огурцово и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии районы 17 населённых пунктов. В частности под огневое влияние попали Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелов подверглись 16 населенным пунктам, в частности Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среди них Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении огневого поражения подверглись 20 населенных пунктов, в частности Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

В течение суток подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БППА (1 типа "Орлан-10", 1 - "Зал" и 2 - "Ланцет-3").

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 удара - по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.

Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 боеприпаса.

На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

Уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города. Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья.