Украинские воины отбили около 70 атак на пяти направлениях и уничтожили вертолет россиян, - Генштаб
Основные усилия РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"В минувшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях", - указали в Генштабе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.
В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Лемищине, Александровка, Старица, Волчанск. Огурцово и Бологовка.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии районы 17 населённых пунктов. В частности под огневое влияние попали Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелов подверглись 16 населенным пунктам, в частности Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среди них Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.
На Запорожском направлении огневого поражения подверглись 20 населенных пунктов, в частности Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.
В течение суток подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БППА (1 типа "Орлан-10", 1 - "Зал" и 2 - "Ланцет-3").
Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 удара - по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.
Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 боеприпаса.
На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.
Уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города. Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья.
Напомним, аналитики ISW заявили, что 24 февраля россияне не добились никаких значительных успехов на фронте.
Из-за нехватки профессиональных войск РФ приходится растягивать элитные подразделения по всей длине линии соприкосновения.
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