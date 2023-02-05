Украинские воины отбили 9 атак врага в двух областях, - Генштаб

"РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Бояро-Лежачие Сумской области и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении огневого воздействия повдверглись Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня российских оккупантов пострадали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы в очередной раз попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях влияния всего спектра вражеской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Егоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменное, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов.