RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские воины отбили 14 атак в двух областях и уничтожили "Аллигатор" оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили 14 атак россиян в двух областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 18 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил РФ и Белоруси продолжают выполнять задачи. Таким образом враг демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы.

Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области, Поповка - Сумской, Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красная, Каменка, Чугуновка, Новомлынск и Дворичная Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковской области и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 22 населенных пункта. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности Времовка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковьевка Доннецкой области.

Наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Также сбит вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения кафиров, 1 состав боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сейчас пытается подготовить реванш на фоне ряда провалов на фронте, но ее планы не осуществятся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины