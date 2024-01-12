Украинские воины на танке и БМП штурмом взяли позиции россиян (видео)

"Работает танк и CV-90", - говорится в заявлении.

На видео видно, как украинские воины сначала атакуют вражеские позиции с помощью танков, а уже потом пехота зачищает окопы россиян.

Отмечается, что это результат работы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 27 единиц военной техники врага.