RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские воины на танке и БМП штурмом взяли позиции россиян (видео)

Архивное фото: Украинские воины на танке и БМП штурмом взяли позиции россиян (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на танке и БМП провели ряд штурмовых действий и захватили позиции россиян. Процесс уничтожения врага удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Работает танк и CV-90", - говорится в заявлении.

На видео видно, как украинские воины сначала атакуют вражеские позиции с помощью танков, а уже потом пехота зачищает окопы россиян. 

Отмечается, что это результат работы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 27 единиц военной техники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине