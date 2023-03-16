Украинские воины за сутки отбили 75 атак, уничтожили вражеский самолет и ЗРК на огневой позиции, - Генштаб

"Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки захватчики совершили более 75 атак на указанных направлениях", - указали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок не выявлено.

На полигонах Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области, Елино, Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Лемищине, Стрелка, Красное, Старица, Волчанск, Колодезное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворичная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам вблизи линии столкновения, среди них Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар.

На указанном участке фронта, за прошедшие сутки больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки - 12, все они отбиты нашими защитниками. Вражеские обстрелы подверглись районам, в частности Новокалиновому, Каменке, Ласточкиному, Авдеевке, Тоненькому, Георгиевке, Невельскому, Победе, Угледару, Времивике и Великой Новоселке Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Егоровка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, Марганец - Днепропетровской, Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, город Херсон.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.