Украинские водители уладили конфликт с польской полицией возле Корчевы, - Генконсул

Об этом сказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа .

По словам дипломата, нам удалось убедить польскую полицию не применять санкции в отношении украинских водителей за несанкционированное собрание и "согласовать формат дальнейшего взаимодействия между водителями, протестующими и полицией, чтобы в дальнейшем не допустить эскалации между всеми сторонами".

Такой формат предполагает, что на переговоры с польскими фермерами украинские водители будут идти группами по 2-3 человека, предварительно предупредив об этом дежурных полицейских. Кроме того, в продовольственный магазин неподалеку водители смогут ходить группами до 10 человек.

Также он добавил, что украинские водители через консульство передали местной администрации и командующим Люблинского и Подкарпатского воеводств требования, прежде всего, об увеличении количества фур, которые могут проезжать ежечасно через польских протестующих.

Кроме того, водители, длительно находящиеся в очереди, требуют обеспечения пищей, водой и мобильными душами. Украинские дипломаты просят, чтобы в местах ожидания постоянно дежурили кареты скорой помощи.

Блокировка возле Корчевы

В пятницу утром на пограничном пункте Корчевая полиция сообщила об уменьшении количества автомобилей, которые могут пересечь границу. Протестующие установили предел в одну машину в час.

Украинские водители пошли на переговоры с митингующими, однако польская полиция не позволила им подойти к польским протестующим, окружила их и даже не позволяла вернуться к своим машинам. Блокировка длилась около двух часов.

В полиции обвиняют украинских водителей, что они в ответ также пытались заблокировать дорогу. Однако они отвергают эти обвинения. В Посольстве Украины в Польше заявили, что они постоянно поддерживают диалог с польской полицией.