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Украинские ВМС показали на видео новые патрульные катера, переданные Эстонией

Пятница 17 мая 2024 05:39
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Украинские ВМС показали на видео новые патрульные катера, переданные Эстонией
Автор: Владимир Костырин

В состав Военно-морских сил ВСУ недавно были приняты два патрульных катера, которые Украине предоставила Эстония в рамках оборонной помощи. Появилось видео с судами Р01 "Roland" и Р02 "Risto", получившие новые названия - "Ирпень" и "Рени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

Что известно о новых катерах

О передаче катеров защитникам украинских морей от эстонской стороны в координации с Данией стало известно в конце апреля.

Отмечалось, что патрульные катера должны помочь Украине с миссии по защите важных морских путей и для обороны свои воды на фоне продолжающейся военной агрессии со стороны РФ.

Церемония и ритуал отнятия Военно-морских флагов ВСУ на катерах, которые были названы Ирпень и Рени, состоялся 2 мая в присутствии командующего ВМС вице-адмирала Алексея Неижпапы и эстонской делегации. Тогда военные показали фотографии судов.

Как они выглядят

Теперь появилось видео с новыми патрульными катерами.

"В море - недавно принятые в состав ВМС ВС Украины патрульные катера "Ирпень" и "Рени"", - подписаны кадры.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 26 апреля Министерство обороны Эстонии заявило о передаче Украине двух патрульных катеров в координации с Данией. Речь идет о судах Р01 "Roland" и Р02 "Risto".

Также напомним, что до этого Эстония в марте текущего года объявила о видении нового пакета помощи Украине на 20 миллионов евро.

Добавим, в середине апреля спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что экипажи минных соискателей "Чернигов" и "Черкассы", которые Украина получила от Британии, уже прошли подготовку и несут службу.

Он также проинформировал тогда, что ВМС ожидают еще три корабля, которые готовятся передать Нидерланды и Бельгия.

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