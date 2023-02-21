Украинские военные остановили 11 атак в трех областях и уничтожили ЗРК и батарею РСЗО россиян, - Генштаб

"Враг и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Елине Черниговской области, Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье Сумской области, а также более 25 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григорьевка, Двухлетняя и Купянск.

Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории РФ.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Дворичная, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Нанес авиаудару в районах Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Раздолевка, Белогоровка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультино, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов. В частности Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационных ударов неподалеку от Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времевку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Среди них Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области, Белогоровка - Луганской и Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Также, наши защитники сбили 3 БПЛА типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.