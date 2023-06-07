Украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25

Украинские военные в ходе боевых действий сбили российский штурмовик Су-25, а также четыре вражеских дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также, за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей россиян.

Украинские силы ПВО уничтожили более 300 самолетов

С начала полномасштабного российского вторжения украинские силы ПВО уничтожили не менее 313 самолетов и 299 вертолетов.

Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ, они входили в одну авиагруппу. Сообщается, что истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать. Также ВСУ поздно вечером 21 мая уничтожили российский самолет Су-35.