Украинские военные уничтожили вражеский БТР, который россияне прятали в лесу (видео)

Украинские военнослужащие обнаружили вражеский БТР, который оккупанты пытались спрятать в лесу среди деревьев. В результате точного попадания российский бронетранспортер был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"Оккупанты припарковали свой БТР в неустановленном месте!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные Государственной пограничной службы Украины и Десантно-штурмовых войск Украины "выписали им штраф".

"Отделаться предупреждением не получится", - добавили в ГПСУ.

Потери России

Украинские военные ликвидировали в сутки 670 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231 700 военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили 36 единиц артсистем и более 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Также украинские военные уничтожили место, где российские оккупанты хоронили боеприпасы. Для ударов силы обороны был использован миномет.

Попытки оккупантов пополнить свои потери

Вчера сообщалось, что российские войска на оккупированных территориях Украины ищут новые возможности для стимулирования местных жителей воевать на войну.

Также заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Россия занялась подготовкой стратегического резерва военных для фронта. Новые подразделения и воинские части будут приведены в боевую готовность не раньше начала следующего года.