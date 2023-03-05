Украинские военные уничтожили РСЗО, артиллерийскую пушку и склад БК россиян на Кинбурнской косе

"Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огненным позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком откликнулся и склад боеприпасов, который оккупанты держали на косе", - сказано в сообщении.

Военные отмечают, что в ходе отработки, в том числе при поддержке авиации Воздушных сил, по району сосредоточения россиян и техники на Левобережье было ликвидировано по меньшей мере 18 оккупантов, 3 единицы вооружения и военной техники.

При этом окончательные результаты еще доразведываются.

Напомним, украинские десантники показали, как уничтожают оккупантов из беспилотников и рассказали "секреты" тактики.

К тому же, недавно нацгвардейцы уничтожили редкую инженерную машину дистанционного минирования.

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