RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили более двух рот россиян и шесть складов боеприпасов на востоке

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили более двух рот россиян и шесть складов боеприпасов на востоке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили более двух рот российских оккупантов и шесть вражеских складов боеприпасов за сутки на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления за сутки выполнили 846 огневых задач.

Отметим, что под Таврическим имеются ввиду Авдеевское и Марьинское направления фронта.

Потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот. Кроме того, украинские военные уничтожили и повредили 39 единиц вооружения и военной техники врага.

В частности, наши бойцы поразили четыре танка, БМП, боевую бронированную машину, командно-штабную машину, четыре гаубицы 2А65 "Мста-Б", четыре орудия 2А36 "Гиацинт-Б", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Они также уничтожили шесть складов боеприпасов захватчиков.

Ситуация на Таврическом направлении

По данным ISW, россияне продолжают наступательные действия на линии фронта Донецк - Авдеевка, но успехов не имеют. В украинском Генштабе также отмечали, что захватчики вели неудачные наступательные операции в направлении Авдеевки и Марьинки.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что оккупанты продвинулись в Марьинку, но ВСУ смогли очень усложнить задачу врагу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаМарьинкаВойна России против Украины