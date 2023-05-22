Украинские военные уничтожили более двух рот россиян и шесть складов боеприпасов на востоке

Он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления за сутки выполнили 846 огневых задач.

Отметим, что под Таврическим имеются ввиду Авдеевское и Марьинское направления фронта.

Потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более двух рот. Кроме того, украинские военные уничтожили и повредили 39 единиц вооружения и военной техники врага.

В частности, наши бойцы поразили четыре танка, БМП, боевую бронированную машину, командно-штабную машину, четыре гаубицы 2А65 "Мста-Б", четыре орудия 2А36 "Гиацинт-Б", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Они также уничтожили шесть складов боеприпасов захватчиков.

Ситуация на Таврическом направлении

По данным ISW, россияне продолжают наступательные действия на линии фронта Донецк - Авдеевка, но успехов не имеют. В украинском Генштабе также отмечали, что захватчики вели неудачные наступательные операции в направлении Авдеевки и Марьинки.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что оккупанты продвинулись в Марьинку, но ВСУ смогли очень усложнить задачу врагу.

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