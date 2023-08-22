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Украинские военные уничтожили личный состав врага и его технику под Лиманом (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины в районе Лимана (Донецкая область) обнаружили позиции оккупантов и нанесли по ним удар. Процесс удалось снять на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники заготавливают на Лимане неживую силу противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружив захватчиков, аэроразведка Госпогранслужбы пригласила к работе артиллеристов Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Как результат - Силы обороны Украины нанесли потери личному составу и боевой технике российско-оккупационных войск", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Вчера в Минобороны рассказали, что украинские бойцы имели успех в направлении юго-восточнее Работиного и южнее села Малая Токмачка Запорожской области. В Работино сейчас идет плановая боевая работа.

К тому же, на прошлой неделе Силы обороны освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

Сегодня представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки Донецкой области.

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Российская ФедерацияДонецкая областьВойна в Украинепограничная служба