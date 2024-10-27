Украинские военные уничтожили две российские САУ "Пион" недалеко от Горловки (видео)

"Сразу две самоходные артиллерийские установки большой мощности 2С7 "Пион" уничтожили бойцы батальона беспилотных систем", - говорится в сообщении.

По данным военных, это произошло в глубоком тылу врага - в 25 км от линии фронта, возле оккупированного российскими войсками украинского города Горловка.

"Вражеская техника вместе с боекомплектом была уничтожена точными снайперскими сбросами с дрона-"бомбера" Nemesis. Корректировку удара осуществляли аэроразведчики объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють", - добавили военные.

Что известно об установке "Пион"

2С7 "Пион" - 203-мм самоходная артиллерийская установка, которая способна уничтожать противника на расстоянии до 47,5 км. "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения.

Ситуация в районе Горловки

Горловка - город Донецкой области, который был временно захвачен российскими войсками в 2014 году. После этого оккупанты превратили город в место сосредоточения объектов с техникой и живой силой, которые направляются на фронт.

При этом Силы обороны Украины постоянно наносят удары по местам сосредоточения ресурсов россиян в Горловке. Кроме того, партизаны также проводят разведку в городе.

Недавно партизаны нашли секретное место дислокации оккупантов в Горловке. Здесь, в частности, много захватчиков из Бурятии.