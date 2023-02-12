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Украинские военные уничтожили четыре пехотные группы россиян и "приземлили" дрон в районе Бахмута

Фото: украинские военные уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" дрон в районе Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники ликвидировали четыре пехотных группы российских военных, а также уничтожили вражеский беспилотник в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что в течение нескольких суток в Луганской области аэроразведчики во взаимодействии с минометчиками обнаруживали и уничтожали скопления пехоты, огневые позиции и укрытие россиян. К тому же, пограничники-минометчики разрушили несколько блиндажей оккупационных войск вместе с живой силой врага.

Между тем, пограничная артиллерия ликвидировала до четырех пехотных групп россиян в районе Бахмута. Здесь украинские военные постоянно сдерживают вражеские штурмы, часто в ближнем бою.

Во время одного из ближних боев в пригороде Бахмута охранники границ "выстрелом" из антидронового ружья обезвредили враждеский дрон, который корректировал огонь. После чего наши защитники контратаковали. Украинцы бойцы откинули стрелковое подразделение россиян огневым поражением из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов.

Потери оккупантов составили: 11 погибших вояк и 6 раненых.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что наши военные продолжают контролировать Бахмут. Тем временем враг ежедневно совершает до 50 атак на Донецком направлении.

Также добавим, что вчера украинские военные сбили российский самолет в битве за Бахмут.

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