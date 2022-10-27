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Украинские военные уничтожили почти 20 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136

Фото: Украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Наши воины вечером 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Украинские военные отмечают, что оккупанты выпустили более двух десятков беспилотников с 22:00 до 24:00.

  • 17 дронов сбиты силами и средствами ПВО;
  • 2 "приземлили" другие подразделения Сил обороны Украины.

15 Shahed-136 были уничтожены в Одесской, 3 - в Николаевской и 1 - в Винницкой областях.

"Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами", - добавили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, 26 октября украинские зенитчики сбили российскую ракету над Днепропетровской областью.

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