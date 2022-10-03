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Украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области

Фото: украинские военные сбили российскую ракету в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские подразделения ПВО сегодня днем, 3 октября, в небе Днепропетровской области уничтожили российскую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Сообщается, что ракета противника была сбита в Криворожском районе. По предварительной информации, в результате падения ее обломков никто не пострадал.

Напомним, что оккупанты ночью 3 октября выпустили около 10 ракет С-300 по Запорожью и области. В результате обстрела пострадал человек.

Также российские ракеты уничтожили транспортное предприятие в Днепре. Там сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

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