Украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге

Два БПЛА "приземлили" в Николаевской области и еще один - в Херсонской.

Беспилотники уничтожили силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

"Мерлин-ВР"

Экспериментальные российские дроны предназначены для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

В таких дронах, которые сбивали наши бойцы, нашли тепловизионную оптику французского производства, а в качестве бака для топлива там была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.

Использование Россией дронов

Отметим, что российские оккупанты часто используют беспилотники для атак по Украине. В частности, последние модификации дронов-камикадзе типа Shahed свидетельствуют о том, что захватчики могут наладить их массовое производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.