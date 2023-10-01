Украинские военные сбили три разведывательных дрона россиян на юге

Украинские защитники сбили три разведывательных дрона российских оккупантов "Мерлин-ВР" на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.
Два БПЛА "приземлили" в Николаевской области и еще один - в Херсонской.
Беспилотники уничтожили силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".
Экспериментальные российские дроны предназначены для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.
В таких дронах, которые сбивали наши бойцы, нашли тепловизионную оптику французского производства, а в качестве бака для топлива там была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.
Отметим, что российские оккупанты часто используют беспилотники для атак по Украине. В частности, последние модификации дронов-камикадзе типа Shahed свидетельствуют о том, что захватчики могут наладить их массовое производство.
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