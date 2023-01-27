Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"На восточном направлении был сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 24 января, украинские военные сбили российский самолет Су-25.

Также украинские войска на восточном направлении уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

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