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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25

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Украина, Пятница 27 января 2023 17:22
Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 Фото: Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 (wikipedia-org)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 27 января, украинские военные сбили российский самолет Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"На восточном направлении был сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Это результат работы подразделения зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг".

Напомним, что во вторник, 24 января, украинские военные сбили российский самолет Су-25.

Также украинские войска на восточном направлении уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник "Орлан-10".

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