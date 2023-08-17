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Украинские военные сбили российский Ка-52 на Бахмутском направлении

Фото: украинские военные сбили российский Ка-52 на Бахмутском направлении (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении утром 17 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении", - написал он.

Олещук также поблагодарил подразделению Зенитно-ракетных войск Воздушных сил за успешную боевую работу.

Вертолет Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

В последний раз наши бойцы сбивали вертолет такого типа 14 августа - также на Бахмутском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные сбили уже 314 вражеских вертолетов и 315 самолетов.

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БахмутВоздушные силы Украины