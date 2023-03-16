Украинские военные сбили китайский дрон Mugin-5 в Донецкой области, - CNN

Украинские защитники сбили модернизированный дрон Mugin-5, который был изготовленный в Китае, в Донецкой области в ночь на 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ночь на 11 марта СБУ сообщила CNN, что их агенты, базирующиеся на подконтрольной России территории, предупредили о запуске беспилотника, который направлялся к украинской цели.

Тогда СБУ подняла по тревоге военные части, базирующиеся вблизи Славянска. Около 2:00 бойцы 111-й бригады ВСУ услышали над головой дрон и даже увидели, как на самолете мигает свет. Защитники открыли по нему огонь из автоматов АК-47.

Украинские военные показали журналистам обломки беспилотника. Сообщается, что это был дрон Mugin-5, изготовленный китайским производителем в портовом городе Сямэнь.

Некоторые технические блоггеры называют Mugin-5 "дроном Alibaba", поскольку их можно купить за 15 тысяч долларов на китайских сайтах, включая Alibaba и Taobao.

Компания Mugin Limited подтвердила CNN, что это был их дрон, назвав инцидент "очень печальным".

По словам офицера британской армии в отставке и специалиста по дронам Криса Линкольна-Джонса, у вооруженного коммерческого дрона не было камеры, что означает, что его нельзя было использовать для наблюдения, и, по сути, он похож на "немую бомбу".

"Этот конкретный дрон, который мы рассматривали, был бы гораздо более эффективным, если бы в нем была приличная камера", - сказал он.

По его словам, с военной точки зрения дрон дешевый, а его использование страной-агрессором еще раз доказывает, что "РФ не сверхдержава, как об этом думали в мире".

Эксперты полагают, что беспилотник был модернизирован. Об этом свидетельствует изготовленный из 3D печатных компонентов спусковой механизм бомбы.