Украинские военные установили флаг в Качкаровке Херсонской области

Украинские военные установили флаг в центре села Качкаровка Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый городской. Кривой Рог.
"Населенный пункт Качкаровка Херсонской области освобожден. Национальная гвардия Украины. Мариуполь, "Азовсталь", находящиеся в плену военнослужащие мы о вас не забудем. Двигаемся только вперед", - говорится в сообщении.
Село Качкаровка расположено на берегу Днепра севернее села Меловое в ста километрах от областного центра.
Напомним, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь для населенного пункта.
Кроме того, украинские бойцы смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеньевку Николаевской области.
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