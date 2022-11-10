Украинские военные установили флаг в Качкаровке Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый городской. Кривой Рог .

"Населенный пункт Качкаровка Херсонской области освобожден. Национальная гвардия Украины. Мариуполь, "Азовсталь", находящиеся в плену военнослужащие мы о вас не забудем. Двигаемся только вперед", - говорится в сообщении.

Село Качкаровка расположено на берегу Днепра севернее села Меловое в ста километрах от областного центра.