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Украинские военные установили флаг в Качкаровке Херсонской области

Фото: украинские военные установили флаг в Качкаровке Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные установили флаг в центре села Качкаровка Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый городской. Кривой Рог.

"Населенный пункт Качкаровка Херсонской области освобожден. Национальная гвардия Украины. Мариуполь, "Азовсталь", находящиеся в плену военнослужащие мы о вас не забудем. Двигаемся только вперед", - говорится в сообщении.

Село Качкаровка расположено на берегу Днепра севернее села Меловое в ста километрах от областного центра.

Напомним, ранее украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что Николаев уже начал готовить гуманитарную помощь для населенного пункта.

Кроме того, украинские бойцы смогли занять Васильевку, Павловку и Евгеньевку Николаевской области.

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