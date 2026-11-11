Украинские военные впервые взяли в плен гражданина Индонезии, воевавшего на стороне российской оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и проект " Хочу жить ".

49-летнего уроженца острова Ява доставили в Запорожскую область для участия в штурмовых действиях в составе российских войск.

После того, как его подразделение попало под удар украинских беспилотников, мужчина смог самостоятельно добраться до контролируемой правительством Украины территории, где его успешно задержали украинские защитники.

Масштабы вербовки

По информации "Хочу жить", за первые девять месяцев 2026 года Россия завербовала для войны против Украины около 283 граждан Индонезии. Для сравнения, за предыдущие три года таких случаев было зафиксировано не более десятка.

Фото: пленный гражданин Индонезии (t.me/hochu_zhyt)

Ситуация получила огласку после сообщений о гибели в октябре индонезийца, служившего в рядах вооруженных сил РФ.

В этой связи власти страны официально обратились в Москву с требованием прекратить практику привлечения ее граждан к военной службе.

Спикер МИД Индонезии Ивонн Мевенгкан подчеркнула, что правительство призвало российскую сторону принять все необходимые меры, чтобы избежать вербовки индонезийцев в армию или на другие должности, связанные с военной деятельностью.

Разоблачение сети торговцев людьми

Между тем, правоохранительные органы Индонезии сообщили о разоблачении масштабной сети торговли людьми.

Злоумышленники активно вербовали граждан через социальные сети и мессенджеры, предлагая им высокооплачиваемую работу в сфере логистики, пограничной охраны и оборонного строительства.

Однако по прибытии в Россию людей обманом заставляли подписывать контракты на службу наемниками и отправляли непосредственно в зоны боевых действий.