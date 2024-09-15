Украинские военные устроили россиянам "катастрофу" на Харьковском направлении

"В районе сел Глубокое и Липцы для российских оккупантов сложилась катастрофическая ситуация в результате чрезвычайно высокой активности украинских операторов дронов", - говорится в сообщении.

По словам военных живыми и целыми отсюда у них есть шансы выбраться только обратно в РФ или в плен.

Ситуация на Харьковском направлении

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия, осуществляет единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.

Недалеко от Лукьянцев противник налаживает систему связи, провел мероприятия логистического обеспечения.

В Волчанске противник усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений сил обороны Украины. Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения.

В районе населенного пункта Тихое провел эвакуацию санитарных потерь и провел заведение личного состава на передовые позиции.