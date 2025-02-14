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Украинские военные отбили штурм россиян возле Великой Новоселки (видео)

Фото: украинские военные отбили штурм россиян возле Великой Новоселки (Ukrinform_NurPhoto via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытались провести штурм возле Великой Новоселки. Но очередная атака РФ на Покровском направлении провалилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook 110-й им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

"На Покровском направлении защитники отбили вражеский штурм вблизи Великой Новоселки", - говорится в сообщении.

Оккупанты пытались провести штурм на бронетехнике, поэтому для проведения атаки задействовали танк и две БМП.

"Однако благодаря точной работе нашей артиллерии и FPV-дронов все бронемашины противника были остановлены и сожжены. Очередная российская офензива провалилась", - констатировали в 110-й бригаде.

Бои за Великую Новоселку

Великая Новоселка - поселок Волновахского района Донецкой области в Украине. Административный центр Великоновоселковской поселковой громады.

Еще в конце января Россия заявляла о якобы "полной оккупации" Великой Новоселки в Донецкой области. В ОСГВ "Хортица" это опровергли, отметив, что украинские силы удерживают определенные рубежи ближе к окраине поселка и бой в населенном пункте продолжается.

На днях украинские военные заявляли, что сейчас бои идут в окрестностях Великой Новоселки. Оккупанты не имеют успеха в своих атаках.

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