Украинские военные за неделю продвинулись на Мелитопольском направлении на 1700 м

Украинские защитники за неделю продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковника Николая Уршаловича на брифинге .

Мелитопольское направление

В Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия.

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении недели, которая прошла", - сказал Уршалович.

В то же время оккупанты проводили контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.

Бердянское направление

Гвардейцы продолжают удерживать позиции в условиях постоянного огневого воздействия врага на Бердянском направлении.

Уршалович сообщил, что за прошлую неделю на этом направлении россияне нанесли по украинским бойцам около 50 артиллерийских ударов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Они добиваются определенных успехов и закрепляют на позициях.

К тому же, наши бойцы ведут наступление севернее и южнее Бахмута. Отметим, что бои проходят не в самом городе, а на флангах. Украинское командование сообщало, что наши военные могут взять Бахмут в тактическое окружение, что позволит контролировать действия россиян в городе.

Между тем, на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

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