ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные за неделю продвинулись на Мелитопольском направлении на 1700 м

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 11:57
Украинские военные за неделю продвинулись на Мелитопольском направлении на 1700 м Фото: украинские военные через неделю продвинулись на Мелитопольском направлении на 1700 м (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники за неделю продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковника Николая Уршаловича на брифинге.

Мелитопольское направление

В Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия.

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении недели, которая прошла", - сказал Уршалович.

В то же время оккупанты проводили контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение, однако успеха не добились.

Бердянское направление

Гвардейцы продолжают удерживать позиции в условиях постоянного огневого воздействия врага на Бердянском направлении.

Уршалович сообщил, что за прошлую неделю на этом направлении россияне нанесли по украинским бойцам около 50 артиллерийских ударов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Они добиваются определенных успехов и закрепляют на позициях.

К тому же, наши бойцы ведут наступление севернее и южнее Бахмута. Отметим, что бои проходят не в самом городе, а на флангах. Украинское командование сообщало, что наши военные могут взять Бахмут в тактическое окружение, что позволит контролировать действия россиян в городе.

Между тем, на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка, Новопокровка ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрнаступление ВСУ Нацгвардия
NEWS
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины