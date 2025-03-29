Украинские военные разгромили позиции оккупантов на Краматорском направлении

Напомним, что за минувшие сутки, с 28 на 29 марта, российская армия потеряла 1740 военных, 64 артиллерийские системы и 23 танка.

Общие потери врага с 24 февраля 2022 года по 29 марта 2025 года ориентировочно составляют 912 490 ликвидированных оккупантов, 10 478 танков и 21 796 боевых бронированных машин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.