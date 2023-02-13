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Украинские военные под Угледаром разбили элитную бригаду морской пехоты РФ, - Politico

Фото: Украинские военные под Угледаром разбили элитную бригаду морской пехоты РФ (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. В боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет американское издание, она была разбита включительно с командным составом.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз - после Ирпеня и Бучи, второй раз - после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром", - рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на этом направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

К слову, 155-я бригада уже терпела сокрушительное поражение на востоке Украины еще в ноябре 2022 года под Павловкой.

Напомним, аналитики ISW указывают, что провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление.

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