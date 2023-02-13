Украинские военные под Угледаром разбили элитную бригаду морской пехоты РФ, - Politico

Как пишет американское издание, она была разбита включительно с командным составом.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз - после Ирпеня и Бучи, второй раз - после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром", - рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на этом направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

К слову, 155-я бригада уже терпела сокрушительное поражение на востоке Украины еще в ноябре 2022 года под Павловкой.