Украинские военные провели учения на побережье Киевского моря

"Тесное взаимодействие разнородных сил и средств на воде и на суше очень важно, для того чтобы каждый командир подразделения понимал свой маневр, а личный состав был хорошо обучен действовать в сжатые сроки и при любом уровне угрозы", - заявил Наев.

По его словам, во время учений военные использовали современную технику и вооружения, которые были переданы в рамках военно-технической помощи США. Бойцы научились пользоваться вооружением не только на воде, но и выполнять задачи по прикрытию воздушного пространства над Киевом.

По словам командующего, на Северном направлении сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов врага, а также вероятность появления диверсионно-разведывательных групп противника.

"Тренировки проходят на постоянной основе. Поэтому согласно распоряжению Президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, мы осознаем, что необходимо делать и сделаем все зависимое для обороны страны на северном направлении", - отметил Наев.

Фото: военные провели обучение на побережье Киевского моря (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Обучение на F-16

Глава Минобороны Дании Троэлс Лунд Поульсен 26 июня заявил, что Дания "сделала шаг по началу обучения и повышению квалификации украинских пилотов". По его словам, украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения прежде, чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.

Союзники отмечают, что передача истребителей Украине будет возможна только после обучения пилотов.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

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