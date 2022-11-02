Украинские военные усиливают оборону Киева: что известно

Украинские военные наращивают оборонительные рубежи Киева. Вокруг столицы создается многоэшелонированная защита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
В частности, ВСУ усовершенствуют систему инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг столицы.
"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, экс-командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Кроме этого, по его словам, ВСУ наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа.
"Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", - указывает экс-командующий ООС.
Таким образом, как отмечает Павлюк, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.
Как сообщалось, ранее Минобороны Украины сформировало речной дивизион катеров с целью усиления обороны Киева.
Напомним, до этого Павлюк сообщал, что Россия может попытаться атаковать Киев новыми ударными группировками.
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