Украинские военные показали бой против россиян в Покровске (видео)

Ситуация на Покровском направлении

За сутки, 31 декабря, на фронте в Украине оккупанты атаковали почти 200 раз. Больше всего штурмов россияне совершили на Покровском направлении.

В частности, на этом участке фронта ВСУ остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону 16 населенных пунктов, среди которых город Мирноград.

Отметим, что по данным Института изучения войны, за сутки россияне успели продвинуться вблизи Покровска, Северска, Часового Яра, Курахово, а также у Кременной.

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