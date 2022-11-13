Украинские военные перетрофеили вертолет Ми-24 (видео)

Украинские военные показали трофейный вертолет Ми-24, который забрали у российских оккупантов во время их бегства на юге Украины. Авиатехника, судя по закрашенной символике на ней, ранее была захвачена противником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Так, на фюзеляже ударного вертолета Ми-24, известного также под названием "Крокодил", видны следы зарисованной украинской символики - круг.
Это может свидетельствовать, что авиационная техника прежде могла принадлежать Воздушным силам ВСУ, и теперь наши военные перетрофеили вертолет.
Напомним, что вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет) Ми-24 находится на вооружении многих государств, а раньше был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря.
В Украине ряд отечественных предприятий совместными усилиями модернизировали его до качественно нового уровня - вертолет Ми-24П. Основой модернизации стала замена устаревших советских двигателей на современные газотурбинные силовые установки украинского производства ТВ3-117ВМА-СБМ1В.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину вертолеты Ми-24 активно применялся обеими сторонами.
Напомним, перед этим стало известно, что бойцы ВСУ в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет Ми-8.
А также ранее сообщалось, что украинские военные при освобождении Херсона и правобережья области затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".
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