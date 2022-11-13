RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные перетрофеили вертолет Ми-24 (видео)

Бойцы ВСУ перетрофеили вертолет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные показали трофейный вертолет Ми-24, который забрали у российских оккупантов во время их бегства на юге Украины. Авиатехника, судя по закрашенной символике на ней, ранее была захвачена противником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Так, на фюзеляже ударного вертолета Ми-24, известного также под названием "Крокодил", видны следы зарисованной украинской символики - круг.

Это может свидетельствовать, что авиационная техника прежде могла принадлежать Воздушным силам ВСУ, и теперь наши военные перетрофеили вертолет.

Напомним, что вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет) Ми-24 находится на вооружении многих государств, а раньше был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря.

В Украине ряд отечественных предприятий совместными усилиями модернизировали его до качественно нового уровня - вертолет Ми-24П. Основой модернизации стала замена устаревших советских двигателей на современные газотурбинные силовые установки украинского производства ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину вертолеты Ми-24 активно применялся обеими сторонами.

Напомним, перед этим стало известно, что бойцы ВСУ в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет Ми-8.

А также ранее сообщалось, что украинские военные при освобождении Херсона и правобережья области затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация УкраинытрофеїВооруженные силы Украины