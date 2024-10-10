Украинские военные получат новые бронежилеты: в чем их особенность

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ 232, касающийся инвентарного вещевого имущества. Согласно новым нормам, инвентарным имуществом теперь числятся только броня и каска. Для ДШВ и ССО в этот список также добавлены наушники. Спальники, карематы и прочие вещи больше не считаются инвентарным имуществом.

Напомним, в Украине упростили процедуру поднайма жилья для военнослужащих. Теперь им не нужно предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче документов для получения компенсации, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, из перечня необходимых документов исключены копии справок о регистрации места жительства. Ответственность за сбор отдельных документов возлагается на командиров военнослужащих, что значительно облегчит процесс для самих военных.

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