Украинские военные получат новые бронежилеты: в чем их особенность

В Украине утвердили образец-эталон облегченного бронежилета, предназначенного для защиты жизненно важных органов во время боевых действий. Его разработали для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .
В ведомстве отмечают, что новый облегченный бронежилет должен обеспечивать высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, особенно военных ССО и ДШВ.
Основной комплект облегченного бронежилета включает:
Дополнительные элементы комплекта:
Сообщается, что все дополнительные элементы облегченного бронежилета обладают мягкой баллистической защитой.
Все мягкие бронеэлементы имеют класс защиты 1, а жесткие – класс 6+. Бронежилет будет выполняться в четырех размерах (S, M, L, XL) и будет иметь массу от 7,5 до 12 кг в зависимости от комплектации.
Утверждение образца "Бронежилет облегченный" открывает возможность закупки новых образцов средств индивидуальной защиты и расширения круга поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ и ГССТ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ 232, касающийся инвентарного вещевого имущества. Согласно новым нормам, инвентарным имуществом теперь числятся только броня и каска. Для ДШВ и ССО в этот список также добавлены наушники. Спальники, карематы и прочие вещи больше не считаются инвентарным имуществом.
Напомним, в Украине упростили процедуру поднайма жилья для военнослужащих. Теперь им не нужно предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче документов для получения компенсации, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, из перечня необходимых документов исключены копии справок о регистрации места жительства. Ответственность за сбор отдельных документов возлагается на командиров военнослужащих, что значительно облегчит процесс для самих военных.
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