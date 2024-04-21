RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные "достали" очередной корабль России в Крыму, - ВМС

Фото: ВСУ ударили по российскому кораблю "Коммуна" (profile.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные ударили сегодня, 21 апреля, по российскому кораблю "Коммуна" в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука.

"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма", - рассказал Плетенчук на странице Facebook.

Что известно о корабле "Коммуна"

Пароход "Коммуна" - самый старый корабль российского флота. Он был спущен на воду еще во время Первой мировой войны - в 1913 году, а в 1915 году корабль стал частью Балтийского флота.

На сегодняшний день он находился в составе Черноморского флота РФ и базировался в оккупированном Севастополе. "Коммуна" предназначен для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Это единственное судно в Черном море, которое может выполнять подобные задачи.

 

Взрывы в Крыму

Напомним, утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздались взрывы. В сети после этого появилось видео, на котором мужчина показал поднимавшийся из бухты дым и рассказал о прилете ракеты в корабль.

Оккупанты подтвердили ракетную атаку на один из кораблей, но утверждали, что ракету сбили. В то же время, Telegram-канал "Крымский ветер" отмечал, что, вероятно, мог быть поврежден корабль "Коммуна".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымЧерноморский флотВМС Украины