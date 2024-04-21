Украинские военные "достали" очередной корабль России в Крыму, - ВМС

Украинские военные ударили сегодня, 21 апреля, по российскому кораблю "Коммуна" в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука.
"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма", - рассказал Плетенчук на странице Facebook.
Пароход "Коммуна" - самый старый корабль российского флота. Он был спущен на воду еще во время Первой мировой войны - в 1913 году, а в 1915 году корабль стал частью Балтийского флота.
На сегодняшний день он находился в составе Черноморского флота РФ и базировался в оккупированном Севастополе. "Коммуна" предназначен для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Это единственное судно в Черном море, которое может выполнять подобные задачи.
Напомним, утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздались взрывы. В сети после этого появилось видео, на котором мужчина показал поднимавшийся из бухты дым и рассказал о прилете ракеты в корабль.
Оккупанты подтвердили ракетную атаку на один из кораблей, но утверждали, что ракету сбили. В то же время, Telegram-канал "Крымский ветер" отмечал, что, вероятно, мог быть поврежден корабль "Коммуна".
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