Украинские военные "достали" очередной корабль России в Крыму, - ВМС

"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма", - рассказал Плетенчук на странице Facebook.

Что известно о корабле "Коммуна"

Пароход "Коммуна" - самый старый корабль российского флота. Он был спущен на воду еще во время Первой мировой войны - в 1913 году, а в 1915 году корабль стал частью Балтийского флота.

На сегодняшний день он находился в составе Черноморского флота РФ и базировался в оккупированном Севастополе. "Коммуна" предназначен для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Это единственное судно в Черном море, которое может выполнять подобные задачи.