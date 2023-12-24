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Украинские войска сохранили свои позиции в районе Крынок Херсонской области: карты ISW

Иллюстративное фото: украинские войска сохранили свои позиции в районе Крынок Херсонской области (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские войска продолжали позиционные бои на Купянском направлении, в районе Работино Запорожской области и сохранили свои позиции в районе Крынок Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

В институте изучения войны увидели, что российские войска подтвердили продвижение в районе Купянска и Кременной. Видео с геолокацией, опубликованное 23 декабря, показывает, что российские войска добились незначительных успехов в северной Синьковке (к северо-востоку от Купянска) и к югу от Дибровы (к юго-западу от Кременной).

Российские и украинские войска продолжали позиционные бои на Купянском направлении в районе Синьковки, озера Лиман (к северо-западу от Синьковки) и Ивановки, а также к западу от Кременной в районе Житловки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 23 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к юго-западу от Спорного.

Российские источники утверждали, что российские войска вошли в окраины Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

Украинский источник заявил, что украинские войска отступили с некоторых позиций возле железной дороги возле Клещиевки.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои произошли к северо-западу и юго-западу от Бахмута возле Андреевки

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои произошли к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Новокалиново и Степового и к юго-западу от Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.

Российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 22 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Новомихайловки.

 

"Южная ось"

В ISW обнаружили, что 23 декабря российские войска безуспешно атаковали к западу от Старомайорского (к югу от Великой Новоселки), но подтвержденных изменений на линии фронта в районе границы Донецкой и Запорожской областей не было.

23 декабря российские и украинские войска продолжали позиционные бои в районе Работино, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Сообщается, что российские войска атаковали вдоль линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое к югу и востоку от Работино, а также атаковали в районе Новопокровки (к северо-востоку от Работино).

 

Недавно российские войска незначительно продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области. Видео с геолокацией, опубликованное 23 декабря, показывает, что российские войска продвинулись в западной части Крынок на восточном берегу.

Украинские войска сохранили свои позиции в районе Крынок, где продолжаются позиционные бои.

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