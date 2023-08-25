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Украинские войска, вероятно, прорвали первую линию обороны россиян на юге, - Милли

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины, вероятно, прорвали первую линию обороны российских войск на юге, в частности в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала США Марка Милли в интервью AlmamlakaTV.

"Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин по направлению к стратегически важному городу Токмак", - сказал Милли.

Он тоже добавил, что сейчас "несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для своих войск на некоторых участках юга".

Ситуация на юге

По данным института изучения войны (ISW), украинские войска приблизились ко второй линии обороны оккупантов в Запорожской области, еще более расширив прорыв российских оборонных линий в этом районе.

На геолокированных кадрах, опубликованных 24 августа, видно, что украинские войска продвинулись дальше в направлении российских оборонительных рубежей к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Ряд российских военных и блогеров выражают обеспокоенность прорывом ВСУ оборонных линий в Запорожской области и сходятся во мнении, что это критический момент на поле боя.

Аналитики считают, что российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта.

 

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