Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Северная ось

В отчете отмечено, что 6 июля российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако продвижения не получили. Они атаковали районы приграничной зоны Сумской области. В то же время так называемые "военкоры" РФ сообщили, что украинские войска контратакуют на Сумском направлении.

Восток Украины

Харьковское направление . По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и попытались захватить Волчанский агрегатный завод.

. По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и попытались захватить Волчанский агрегатный завод. Купянское направление . Вражеские войска атаковали в направлении Купянска и к северу от Купянска в районе Голубовки, Радковки и Кондрашовки. Продвижения на этом направлении оккупанты не добились.

. Вражеские войска атаковали в направлении Купянска и к северу от Купянска в районе Голубовки, Радковки и Кондрашовки. Продвижения на этом направлении оккупанты не добились. Боровое направление . ISW получила геолокационные данные, которые показывают, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой.

. ISW получила геолокационные данные, которые показывают, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой. Лиманское направление . Сообщается, что российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не добились.

. Сообщается, что российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не добились. Северское направление. Российские войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. "Военкоры" РФ объявили, будто захватчики продвинулись в центральной части Серебрянки и к югу от Григоровки.

Новопавловское направление

Геолокационные данные показывают, что российские войска подняли флаг в Поддубном, к югу от Новопавловки. По данным министерства обороны РФ, оккупанты захватили населенный пункт.

Согласно неподтвержденным заявлениям пропагандистов, российские войска продвинулись к северо-востоку от Мирного и в его пределах, а также к западу от Зирки.