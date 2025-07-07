Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Украинские войска недавно продвинулись в районе Боровой, а российские захватчики в районе Новопавловки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечено, что 6 июля российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако продвижения не получили. Они атаковали районы приграничной зоны Сумской области. В то же время так называемые "военкоры" РФ сообщили, что украинские войска контратакуют на Сумском направлении.
Геолокационные данные показывают, что российские войска подняли флаг в Поддубном, к югу от Новопавловки. По данным министерства обороны РФ, оккупанты захватили населенный пункт.
Согласно неподтвержденным заявлениям пропагандистов, российские войска продвинулись к северо-востоку от Мирного и в его пределах, а также к западу от Зирки.
Вечером Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте, где с начала суток произошло 149 боевых столкновений.
На Покровском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону. В итоге, только на этом участке фронта потери оккупантов составили 117 убитыми и ранеными.
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