Украинские удары по РФ - на втором месте среди наиболее беспокоящих россиян вопросов, - ГУР

Удары вглубь РФ влияют на россиян

Скибицкий отметил, что deepstrike-операции Украины занимают второе место среди вопросов, которые сейчас больше всего тревожат жителей России. На первом месте остается уровень жизни.

"Чего боится сейчас режим Путина? Что наши deepstrike занимают второе место среди вопросов, которые больше всего беспокоят тамошнее население. Первый вопрос – это уровень жизни. Это уже не говоря о том, как наши атаки на российские НПЗ снизили доходы бюджета и крупного бизнеса. Теперь у них проблема, как вывозить сырую нефть", – сказал он.

По словам генерал-майора, сам факт появления украинских deepstrike среди главных проблем в российских соцопросах свидетельствует об их реальном воздействии.

Что происходит с военной логистикой

Отдельно Скибицкий рассказал о последствиях middlestrike. По его словам, украинские операции нарушают логистику российских войск в Крыму и на оккупированных территориях юга Украины.

Подразделения ГУР уничтожают российские радиолокационные станции, системы ПВО, а также элементы управления войсками и вооружением. Это, по оценке Скибицкого, позволяет Украине наносить более точные удары по военным объектам противника.

"В наших условиях это один из самых эффективных способов противостоять такому сильному противнику как Россия", – подчеркнул генерал-майор.