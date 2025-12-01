ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинские участники Olympic Dreams получили благословение Папы Римского Льва XIV

Понедельник 01 декабря 2025 17:16
UA EN RU
Украинские участники Olympic Dreams получили благословение Папы Римского Льва XIV Фото: Папа Римский Лев XIV с командой Olympic Dreams (Vatican Media)
Автор: Илона Свиридова

Папа Римский Лев XIV благословил украинскую команду проекта Olympic Dreams во время визита спортсменов в Ватикан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз проекта.

Отмечается, что 26 ноября на общей аудиенции Папы Римского Льва XIV на площади Святого Петра произошло событие, которое навсегда останется в истории проекта Olympic Dreams и в сердцах его спортсменов.

Украинские участники Olympic Dreams получили благословение Папы Римского Льва XIVПапа Римський Лев XIV поспілкувався з командою Olympic Dreams (фото: Vatican Media)

Папа Лев XIV лично подошел к группе украинских спортсменов, тепло поздравил их и выразил искреннюю поддержку Украине. Понтифик благословил атлетов, пожелал им крепкого здоровья, силы духа и мира для всей украинской земли.

Папа также охотно сделал общую фотографию с командой, что стало символическим жестом поддержки молодого поколения, которое продолжает тренироваться и мечтать, вопреки вызовам войны.

Украинские участники Olympic Dreams получили благословение Папы Римского Льва XIVКоманда Olympic Dreams на площади Святого Петра в Ватикане (фото: Екатерина Заика)

Андрей Юраш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене, отметил символическое значение этого события для Украины и ее будущего.

"Благословение Папы Римского для наших детей - это жест глубокой солидарности со всей Украиной. Во время, когда страна переживает тяжелые испытания, внимание Его Святейшества к украинским спортсменам является знаком поддержки нашей стойкости, нашей веры и нашего будущего. Это момент, который станет для них источником силы и вдохновения на долгие годы", - подчеркнул он.

Международная поддержка, полученная спортсменами в этот день, стала не только важным дипломатическим событием, но и глубоко личным переживанием для всей команды.

Для участников Olympic Dreams эта встреча стала моментом, объединившим духовную силу, вдохновение и ответственность, продолжать свой путь, представляя миру Украину.

Украинские участники Olympic Dreams получили благословение Папы Римского Льва XIVАнатолий Бойко, Александра Старкова, Александра Новикова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш, Карен Балаян, слева направо (фото: Екатерина Заика)

Инициатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко подчеркнул важность этого момента для всей команды.

"Сегодняшняя встреча с Папой Римским - это не просто большая честь. Это мощный знак внимания к Украине, ее будущему и нашим детям, которые вопреки всему продолжают работать, расти и бороться за свои мечты. Мы просили посодействовать миру в Украине и получили благословение Папы Льва XIV, которое придает нашим спортсменам веру и внутреннюю силу. Мы искренне благодарны за заботу о судьбе Украины и за поддержку, которую ощущала наша команда. Для нас это стимул двигаться вперед, добиваться новых побед на мировой арене и делать все возможное для развития украинского спорта в мире", - заявил Анатолий Бойко.

Украинские участники Olympic Dreams получили благословение Папы Римского Льва XIVИнициатор проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш (фото: Екатерина Заика)

Как говорится в пресс-релизе, событие стало важной страницей в международном присутствии украинских атлетов и подтвердило, что даже в самые сложные времена спорт и сила мечты способны объединять людей во всем мире.

Что известно об Olympic Dreams

Проект Olympic Dreams, основанный Благотворительным фондом "Майбутнє - дітям", четвертый год подряд организовывает международные спортивные лагеря для украинских спортсменов, создавая для них безопасные условия для тренировок и развития.

В настоящее время продолжается 30-й кемп проекта в Италии. За это время атлеты Olympic Dreams завоевали более 1200 медалей на международных и украинских турнирах, и в честь их побед не раз раздавался Национальный гимн Украины и поднимался сине-желтый флаг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа Римский Лев XIV
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит