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Украинские танкисты прибыли в Британию для учений на Challenger 2 (фото)

Фото: украинские танкисты прибыли в Британию для учений на Challenger 2 (mobile.twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные прибыли в Великобританию для учений на танках Challenger 2. Опубликованы фото прибывшего самолета с бойцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Великобритании в Twitter.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки для продолжения борьбы с Россией. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Фото: украинские танкисты прибыли в Британию для учений на Challenger 2 (mobile.twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, что 14 января, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине танки Challenger 2. Речь идет о 14 единицах таких машин.

Добавим, как сообщали СМИ, всего в Британии хотят провести учения на Challenger 2 для около 60 украинских военнослужащих. Всего в стране насчитывается 227 таких танков, но не все из них будут вовлечены в тренировки.

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