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Украинские Су-25 оснастили американскими ракетами

Фото: СУ-25 оборудовали ракетами Zuni (mil.in.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинские Су-25 самолеты оснастили ракетами класса "воздух-земля" под названием Zuni. О передаче неуправляемых 127-мм авиационных ракет США объявили в январе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дифенс Экспресс".

Как отмечает издание, ракеты подмечены в Украине вместе со штурмовиком Су-25 Воздушных сил ВСУ.

Ракеты сначала были обнародованы в соцсетях с двумя зарисованными точками подвески самолета, а затем фото ракет вместе с самолетом опубликовал и командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Разработка ракет Zuni стартовала в 1950-х годах, на вооружение ракета была принята в 1957 году. Ракета имеет дальность в 8 км (в некоторых источниках говорят о 9 км), может иметь разные боевые части, в частности, осколочно-фугасную и бронебойную, массой от 20,7 до 25,6 кг.

Ракета неуправляемая, но в 2006 году у компании MBDA был инициативный проект по созданию Laser-Guided Zuni Rocket, сравнимую с системой наведения Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) для неуправляемых ракет Hydra 70, успешно применяющих ВСУ против рашистов. Известно, что Laser-Guided Zuni Rocket прошла успешные испытания в 2009 году, в том числе по движущимся целям.

Напомним, в январе США объявили о передаче Украине 4 тысяч авиационных ракет Zuni.

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