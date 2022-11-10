Украинские снайперы пройдут обучение в Испании: что известно

Программа подготовки украинских снайперов предполагает обучение 400 украинских военнослужащих каждые два месяца.

Соглашение о сотрудничестве также предусматривает обучение другим возможностям: от базового курса обезвреживания взрывчатых веществ и до парамедицинского обучения.

Кроме того, Испания рассматривает возможность обучения украинских солдат приемам, связанным с киберзащитой, а также использованию средств, которые недавно были отправлены в Украину, таких как полевая артиллерия 105/14 и ракетный комплекс "Hawk".

Как пишет издание, учебные программы являются частью Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Украина), спонсируемой Европейским Союзом, которая дополняет доставку оружия в Украину, чтобы противостоять российскому вторжению.

По данным, предоставленным Минобороны, Испания организовала более 30 логистических перевозок оружия и материалов в Польшу для их последующей передачи Украине.