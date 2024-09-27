Украинские школьники смогут учиться в больницах: в чем суть нововведения
Кабмин Украины утвердил изменения в постановления №346 и №1160, что позволит расширить возможности для образования детей, находящихся на лечении или реабилитации в учреждениях здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Таким образом, в Украине будет введена "Школа супергероев", которая сменит некоторые организационные и образовательные процессы.
В МОН пояснили, что государственное учреждение "Школа супергероев" является сетью образовательных центров в больницах, предоставляющей образовательные, коррекционно-развитые и психолого-педагогические услуги для детей, находящихся на лечении или реабилитации, в частности для детей с особыми образовательными потребностями.
Во-первых, образование станет непрерывным не только для детей, проходящих лечение и реабилитацию в учреждениях здравоохранения в Украине, а также для тех, кто находится за границей. Это поможет минимизировать пробелы в обучении через пропуск занятий.
Во-вторых, не только учителя теперь будут снабжаться государственными гарантиями, а также и педагогические работники.
Кроме того, в МОН планируют привлечь учителей иностранных языков, а также образовательных специалистов специального образования для детей, которые находятся в психиатрических отделениях или в учреждениях по оказанию психиатрической помощи. Это нужно для проведения коррекционно-развитых активностей.
Отмечается, что "Школа супергероев" получит возможность использовать помещение заведений здравоохранения на безвозмездной основе. Сообщается, что у каждой комнаты будет доступ к укрытиям на базе соответствующей больницы или другого медицинского учреждения.
МОН отметило, что реализация этих изменений не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
"Оптимизация должностей Школы в соответствии с потребностями поможет организовать привлечь нужных специалистов в рамках бюджета. Обеспечение преподавания иностранного языка для учащихся начальных классов будет возможно благодаря перераспределению ресурсов между другими предметами", - пояснили в министерстве.
Ранее мы сообщали, что с 1 сентября 2025 г. в Украине появятся классы для учащихся с особыми образовательными потребностями.
С 2027 года украинские школьники будут учиться не 11, а 12 классов. Относительно этого решения возникло множество дискуссий. Пока родители не очень довольны этой инициативой, о чем свидетельствуют соцопросы.
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