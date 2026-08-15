Украинские спасатели вернулись с уникальной миссии в стране ЕС
Украинские пожарные вернулись из Франции, где почти две недели помогали укрощать масштабные лесные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.
Результаты работы украинского подразделения
В состав сводного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники.
На протяжении почти двух недель украинская команда провела десятки выездов и обследовала сотни гектаров территорий.
В частности, пожарные патрулировали лесные массивы, обнаруживали тлевшие под землей очаги возгорания, с помощью БпЛА обнаруживали новые возгорания, вместе с коллегами из Франции, Словакии и других стран сдерживали распространение огня.
Эта миссия стала возможностью для украинцев поделиться уникальным опытом, полученным во время полномасштабной войны.
Работу украинских специалистов высоко оценило руководство Франции и местные жители.
Фото: украинские пожарные вернулись с уникальной миссии в стране ЕС(t.me/dsns_telegram)
Помощь партнерам, несмотря на вызовы войны
Несмотря на то, что украинские чрезвычайники каждый день выезжают на ликвидацию последствий российских обстрелов и работают в сверхсложных условиях, Украина остается готовой подставить плечо международным партнерам.
Согласованная работа во Франции подтвердила, что ГСЧС Украины является одной из самых эффективных спасательных служб Европы.
Первая миссия в рамках гражданской защиты ЕС
Эта операция стала первой миссией украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Ранее украинские специалисты уже привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий за границей.
В частности, украинские спасатели принимали участие в тушении лесных пожаров в Турции и Греции, а также оказывали помощь в ликвидации последствий масштабного землетрясения в Турции.
Помощь Франции в борьбе с лесными пожарами
Напомним, ранее возведенный отряд ГСЧС отправился во французский департамент Жиронда, чтобы помочь ликвидировать масштабный лесной пожар.
Огонь тогда охватил более 42 тысяч гектаров, а украинскую команду признали самой многочисленной из всех привлеченных иностранных контингентов.
Перед этим президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь Франции с обузданиями стихии и обсудил детали содействия с французским коллегой.