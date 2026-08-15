Украинские спасатели вернулись с уникальной миссии в стране ЕС

Украинские пожарные вернулись из Франции, где почти две недели помогали укрощать масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.

Результаты работы украинского подразделения

В состав сводного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники.

На протяжении почти двух недель украинская команда провела десятки выездов и обследовала сотни гектаров территорий.

В частности, пожарные патрулировали лесные массивы, обнаруживали тлевшие под землей очаги возгорания, с помощью БпЛА обнаруживали новые возгорания, вместе с коллегами из Франции, Словакии и других стран сдерживали распространение огня.

Эта миссия стала возможностью для украинцев поделиться уникальным опытом, полученным во время полномасштабной войны.

Работу украинских специалистов высоко оценило руководство Франции и местные жители.

Фото: украинские пожарные вернулись с уникальной миссии в стране ЕС(t.me/dsns_telegram)

Помощь партнерам, несмотря на вызовы войны

Несмотря на то, что украинские чрезвычайники каждый день выезжают на ликвидацию последствий российских обстрелов и работают в сверхсложных условиях, Украина остается готовой подставить плечо международным партнерам.

Согласованная работа во Франции подтвердила, что ГСЧС Украины является одной из самых эффективных спасательных служб Европы.

Первая миссия в рамках гражданской защиты ЕС

Эта операция стала первой миссией украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Ранее украинские специалисты уже привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий за границей.

В частности, украинские спасатели принимали участие в тушении лесных пожаров в Турции и Греции, а также оказывали помощь в ликвидации последствий масштабного землетрясения в Турции.