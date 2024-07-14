Украинские разведчики сожгли комплексы связи и наблюдения РФ (видео)

Потери РФ в Украине

На утро воскресенья, 14 июля, потери России в войне в Украине составили 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 559090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем и 32 ББМ.

При этом за неделю с 7 по 14 июля потери противника составили около 8100 человек личного состава. Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 45 ракет и 246 БПЛА.

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