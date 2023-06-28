Украинские разведчики из дрона уничтожили российскую станцию РЭБ (видео)

Так, воины-разведчики 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины на одном из участков фронта обнаружили и взорвали российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Вражеское средство РЭБ уничтожили дроном-камикадзе", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУР, такие станции радиоэлектронной борьбы предназначены для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, передачи сигнала тревоги на пульт управления, блокировки систем управления и навигации БПЛА.

Потери РФ в Украине

По данным на утро 28 июня потери России в войне в Украине составили 930 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 227100 военных. Отметим, что с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 563 единиц спецтехники, куда входят и вражеские станции РЭБ.

Отметим, что по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната во время бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России, был уничтожен ценный и редкий самолет Ил-22, а также один РЭБовский вертолет Ми-8. Эти потери РФ Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины.