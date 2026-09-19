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Украинские разработки уже сбивают реактивные "Шахеды", - Зеленский

15:42 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина уже опробовала несколько разработок против реактивных "Шахедов" в реальных боях. Теперь власти хотят сделать их системным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, на совещании состоялись доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Глава государства сообщил, что у украинских специалистов уже есть несколько разработок для противодействия реактивным "шахедам", которые подтвердили свою эффективность во время реального применения.

Зеленский отметил, что над созданием таких средств круглые сутки работают украинские разработчики и производители оружия, инженеры и привлеченные эксперты.

"Уже есть несколько разработок, доказавших свою эффективность реальным применением и ущербом реактивных "Шахедов"", - подчеркнул президент.

Теперь, по его словам, основная задача состоит в том, чтобы обеспечить системное использование этих разработок, их стабильную эффективность при сбитии дронов и необходимые объемы массового производства.

Украина готовит новые дальнобойные операции

Зеленский также сообщил, что согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары.

"Готовим расширение наших дальнобойных возможностей", – заявил глава государства.

Отдельно во время совещания обсудили ситуацию в медицинских силах ВСУ. После смены руководства готовятся решения об обновлении управленческих подходов и системы реагирования на вызовы.

Зеленский подчеркнул необходимость максимально распространять успешные практики, которые уже используются в боевых бригадах и эффективных патронатных службах.

По его словам, масштабирование успешного опыта Сил обороны должно быть одним из приоритетов для командующих всех уровней.

Иностранные добровольцы в Силах обороны

Еще одним вопросом стало обновление нормативной базы и подходов к привлечению иностранных добровольцев в службу в Силах обороны Украины.

Зеленский отметил, что каждый иностранец, желающий приобщиться к защите независимости Украины, должен получить соответствующую возможность. Президент также поблагодарил иностранных добровольцев, которые уже участвуют в защите Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что две украинские компании успешно провели боевые испытания новых дронов-перехватчиков. Один из них смог сбить российский реактивный "Шахед".

Также президент показал видео, на котором зафиксировано уничтожение российского реактивного "Шахеда" украинским дроном-перехватчиком.

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УкраинаРоссийская ФедерацияДрониВладимир Зеленский