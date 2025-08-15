RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинские прокуроры будут работать в Офисе МУС: что будут расследовать

Фото: украинские прокуроры будут работать в Офисе МУС: что будут расследовать (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские прокуроры будут работать в Офисе прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Украине, где будут расследовать преступления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Так, украинские прокуроры будут осуществлять сбор доказательств и сопровождение расследований международных преступлений, совершенных страной-агрессором во время вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, они будут работать вместе с прокурорами МУС, обеспечивая эффективный обмен информацией и координацию действий.

Согласно соглашению, которое подписали Кабмин и МУС, украинские прокуроры будут постоянно присутствовать в офисе международной юстиции на территории Украины. Это позволит значительно усилить доказательную базу по делам о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных страной-агрессором.

 

Что известно о МУС

Международный уголовный суд - это международная организация, которая была основана по Римскому статуту. Его приняли 17 июля 1998 года в Риме, а в силу он вступил 1 июля 2002 года после 60 ратификаций. С тех пор Суд может рассматривать только преступления, совершенные не ранее этой даты.

Юрисдикция МУС охватывает четыре категории "ядровых" преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Суд действует по принципу комплементарности - вмешивается только тогда, когда национальная система "не может или не хочет" расследовать и судить.

По состоянию на 2025 год, 125 государств являются сторонами Римского статута. Кроме того, 29 государств подписали, но еще не ратифицировали соответствующее международное соглашение.

