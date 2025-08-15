Украинские прокуроры будут работать в Офисе МУС: что будут расследовать

Так, украинские прокуроры будут осуществлять сбор доказательств и сопровождение расследований международных преступлений, совершенных страной-агрессором во время вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, они будут работать вместе с прокурорами МУС, обеспечивая эффективный обмен информацией и координацию действий.

Согласно соглашению, которое подписали Кабмин и МУС, украинские прокуроры будут постоянно присутствовать в офисе международной юстиции на территории Украины. Это позволит значительно усилить доказательную базу по делам о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных страной-агрессором.